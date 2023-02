Ugolini: «A Napoli si pensa a Napoli-Fiorentina come data per lo scudetto»

A Sky: «Il Napoli s’è tolto il peso dei leader di un tempo, ora ci sono Anguissa e Di Lorenzo. Se fosse rimasto Koulibaly, gli avrebbe dovuto dare la fascia di vice capitano»

A Sky ha parlato anche Massimo Ugolini in commento alla vittoria del Napoli per 3-0 sulla Cremonese.

Il Napoli si è tolto il peso dei leader di un tempo che avevano lo scudetto come traguardo da raggiungere a tutti i costi e che poi è sempre sfumato. Quello scudetto non vinto ha rappresentato un macigno che ha pesato. Si è protratta per troppo tempo la questione rinnovi di Insigne Mertens Koulibaly, alla lunga sono vicende che in uno spogliatoio pesano, soprattutto se il protagonista sposta gli equilibri all’interno del gruppo. Ora ci sono due leader nuovi, Anguissa e Di Lorenzo. Se fosse rimasto Koulibaly, gli avrebbe dovuto dare la fascia di vice capitano. Sono due giocatori che hanno un peso politico importante. C’è una mentalità diversa. La maturità del pubblico? C’è la consapevolezza di avere una squadra forte, nelle ultime partite l’impressione che si colga è che si domandi quando arriverà lo scudetto non se arriverà. Si guarda alla data di Napoli-Fiorentina che tra l’altro è la partita in cui il Napoli vinse il primo scudetto.

