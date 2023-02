“Thiaw si sta prendendo il Milan nonostante i dubbi di inizio stagione” (Libero)

Capitano dell’Un 21 tedesca, Thiaw si è preso il Milan nell’ultima partita contro il Tottenham di Champions League, inserito nella lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta.

Libero scrive dell’ultima rivelazione del Milan, il difensore tedesco Thiaw. Il centrale è una scommessa di Maldini e Massara che hanno deciso di reinvestire parte dei 35 milioni ricevuti per De Ketelaere trovando l’accordo con lo Schalke e il giocatore in poco meno di 3 giorni.

“Quel giorno il Milan fa il Milan, nel senso di società che investe su giovani semi sconosciuti con ottime referenze internazionali e a buon prezzo. O meglio, al suo prezzo, non a quello di chi vende”.

Capitano dell’Under 21 tedesca, Thiaw si è preso il Milan nell’ultima partita contro il Tottenham di Champions League, inserito nella lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta, una sorpresa:

“Con le cifre che girano, sette milioni sembrano pochi per un centrale di difesa di 21anni che indossa la fascia di capitano dell’Under 21 tedesca. Sembrano pochi, in realtà, oggi perché fino a due giorni fa era l’esatto contrario: parevano tanti, troppi, per uno che non si vedeva mai in campo (e se non si vede mai, un motivo c’è). Negli occhi non c’era la grande prestazione di Thiaw contro il Tottenham che ribalta la prospettiva e le prospettive future. Era l’esordio in Champions per il tedesco. Con il recente passaggio alla linea a tre, un difensore in più si è reso necessario e a lasciargli il posto in lista è stato Dest, a sua volta una delle delusioni di stagione”.

Viene scoperto dallo Schalke, più precisamente da Nobert Elger colui che ha scoperto Neuer e Ozil:

“Con i suoi 194 centimetri, la falcata ampia ma agile e l’ottima tecnica di base, si immaginava mediano di rottura e smistamento prima di passare allo Schalke (dopo gli inizi nel Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen e ’Gladbach)e incontrare Norbert Elgert. Questi è un’istituzione a Gelsenkirchen, colui che ha scoperto tra gli altri Neuer, Draxler, Ozil e Sané. Nel 2018 Thiaw arriva nell’Under 19 dello Schalke guidata da Elgert e viene spostato in difesa: a centrocampo sarai uno dei tanti, dietro potrai raggiungere il livello di Joël Matip che, dopo una lunghissima carriera nel club tedesco, nel 2016 era approdato al Liverpool con cui poi ha vinto tutto”.

