Caressa: «Il Napoli è un piccolo miracolo, è con le grandi d’Europa con 68 milioni di monte ingaggi»

A Sky Sport. Del Piero: «Giocano con gioia, bisognerà vedere come sopporteranno il doppio impegno quando riprenderà la Champions»

Caressa: il Napoli lo abbiamo visto segnare sei gol all’Ajax, umiliò il Liverpool.

Stiamo parlando di un piccolo miracolo, di Spalletti, di Giuntoli, dei giocatori. Se ci mettete che De Laurentiis è quarto in Serie B col Bari.

Monte Ingaggi

Psg 386 milioni

Barcellona 317 milioni

Real Madrid 278 milioni

Bayern 264 milioni

Manchester City 182 milioni

Arsenal 95 milioni

Napoli 68 milioni

Del Piero: il Napoli ha fatto parecchi step in questi anni, ha portato allenatori incedibili. Ha fatto step importanti, il prossimo check da fare è come passerà gennaio che è sempre stato un mese un po’ strano. L’altro ulteriore step è quando riprenderà la Champions, come sopporterà il doppio impegno quando le partite peseranno di più. Hanno voglia di correre e spendersi per gli altri, è ancora più importante per squadre di un certo livello. C’è gioia, c’è sorriso quando fanno gol, assist. Hanno determinazione, fame. dopo aver fatto pulizia hanno voglia di diventare più grandi. I giocatori riescono ad esprimersi per le loro qualità».

Bergomi: «Danno le etichette, Spalletti non ha vinto. Lui le squadre le ha sempre fatto crescere, quanti giocatori ha migliorato.

Caressa: «Anche l’idea di aver fatto fuori i grandi vecchi. Osimhen io lo chiamo il leone. Come si butta sul pallone, non l’ho mai visto».

Marchegiani: «Se Navas si fosse accontentato dello stipendio del Napoli, Meret sarebbe stato il portiere dello Spezia, le casualità cambiano le carriere dei giocatori».