Sampdoria, ultras in rivolta: «Garrone guardati le spalle se andiamo in B» (VIDEO)

«Non avrai più vita. Voi ce l’avete messo e voi ce lo togliete. Protesteremo finché non accadrà» con queste parole gli ultras hanno minacciato la società

Gli ultras della Sampdoria si sono riuniti per protestare nei confronti della società per il rischio penalizzazione. I blucerchiati rischiano di vedersi togliere due punti in classifica se la proprietà non verserà undici milioni per pagare gli stipendi. La situazione della squadra ligure è molto precaria, al momento si trova penultima con nove punti.

Gli ultras hanno manifestato tutto il loro disappunto sotto gli uffici della società dichiarando “guerra” ai dirigenti. In particolar modo la rabbia dei tifosi è rivolta verso la famiglia Garrone, colpevole di aver lasciato la Sampdoria nelle mani Ferrero. Gli esponenti della Curva Sud hanno dichiarato:

«Voi lo avete messo e ora ce lo togliete. E andremo avanti nella protesta fino a quando non succederà. Qui non molla nessuno».

La situazione assurda quella della Samp. Durante la protesta gli ultras hanno intonato più volte «Garrone guardati le spalle». Il baratro della Serie B sta aprendo ad una vera e proprio rivolta dei tifosi minacciando la famiglia Garrone «Andremo giù a testa alta ma questa gente non farà più vita: giù le mani dalla Sampdoria».

