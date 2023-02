Sampdoria, servono 10 milioni entro 14 giorni: rischio penalizzazione e fallimento

Entro il 16 febbraio servono 10 milioni di euro per il pagamento del trimestre di stipendi. Si sta facendo di tutto per evitare il fallimento

Sono ore importanti per il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, che dovrà fare i conti con l’ennesima assemblea degli azionisti di maggioranza deserta, ossia la famiglia Ferrero. Dove sono protagoniste tutte le note difficoltà economiche, tra scadenze impellenti e urgenti.

Entro il 16 febbraio servono 10 milioni di euro per il pagamento del trimestre di stipendi, il rischio è quello di ricevere punti di penalizzazione in caso di mancato pagamento. Oltre ai punti in meno, ciò potrebbe portare ad altri scenari per la Sampdoria, come ad esempio la messa in mora della società o lo svincolo prima della fine della stagione.

L’indiscrezione che filtra a Genova è quella di un commercialista noto nel capoluogo genovese, Dante Benzi, curatore fallimentare e commissario giudiziale. L’esperto, scelto da una commissione già riunitasi, potrà decidere se accettare o meno l’incarico ed eventualmente inizierà a vagliare e ad analizzare i conti della Samp, per studiare assieme al CdA un piano per i debiti.

La Sampdoria, però, ha intrapreso anche un’altra strada volta a proteggere il club, chiedendo al Tribunale di Genova delle ‘misure protettive’. In sostanza, se accordate potrebbero evitare al club istanze fallimentari e inchieste penali. L’alternativa è nell’ambito fallimentare, con tutto ciò che ne consegue: perdita del titolo sportivo e liquidazione totale, anche del parco giocatori.