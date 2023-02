Rubarono in casa di Di Maria nel 2021: quattro persone processate per furto  

Il furto risale al 14 marzo 2021, quando Di Maria era al Psg. Durante una partita contro il Nantes, lo staff del Psg lo avvertì che in casa sua c’era stato un furto, mentre la famiglia era in casa (per fortuna nessuno dei suoi familiari se ne accorse). La polizia scoprì che i ladri erano entrati da un terrazzo del terzo piano, attraverso una porta lasciata aperta. Da quel momento, racconta L’Equipe, è iniziato un meticoloso lavoro investigativo. Prima è stata trovata l’autovettura utilizzata dai malviventi per scappare, poi si è risaliti ai loro cellulari. Proprio attraverso le intercettazioni, la polizia è riuscita a individuare i quattro, grazie all’appuntamento di uno di loro con il suo dentista.