Portiere esulta per il rigore parato, poi si accascia a terra per un malore

In seconda serie provinciale belga, il portiere dopo la parata si è accasciato e ha iniziato a tremare. Inutili i tentativi di rianimarlo, è deceduto poco dopo.

Un portiere belga è morto sotto gli occhi del fratello che era in panchina dopo aver parato un calcio di rigore durante una partita di campionato.

Un terribile epilogo che è avvenuto su un campo della seconda serie provinciale belga, nelle Fiandre occidentali, a Sint-Eloois-Winkel.

L’estremo difensore ha perso la vita a 25 anni. Arne Espeel era fra i pali della Winkel Sport B durante una combattuta partita contro l’SK Westrozebeke.

I padroni di casa erano in vantaggio per 2-1 alla fine del primo tempo. Alla ripresa subito un calcio di rigore concesso agli ospiti. L’attaccante El Baghdadi si è presentato di fronte a Espeel.

Ha fatto il suo dovere il portiere, ipnotizzando l’avversario e parando il rigore, permettendo così ai suoi di rimanere in vantaggio. Ma dopo i festeggiamenti per la parata ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Sul terreno di gioco non tutti hanno capito subito cosa stava accadendo, ma quando il portiere ha iniziato a tremare i sanitari sono entrati immediatamente in campo. Naturalmente, la partita è stata interrotta.

Scrive il nieuwsblad.be:

“Il portiere di casa Arne Espeel ha fermato il calcio di rigore di Mohammed El Baghdadi e ha gridato di sì quando è caduto di nuovo all’improvviso. Stava tremando e nessuno sapeva bene cosa stesse succedendo.”

Purtroppo però non c’era nulla da fare. Poco dopo Espeel è stato dichiarato deceduto. Il fratello minore si trovava in panchina. Il club ha diffuso un comunicato:

“Siamo tutti scioccati. Gioca con noi fin dall’infanzia ed è amato da tutti. Che una cosa del genere possa accadere a un ragazzo così giovane è incomprensibile.”

Anche il direttore sportivo del Winkel Sport B, Patrick Rotser, ha rilasciato una dichiarazione a nieuwsblad.be:

«Questo è un disastro e uno shock per tutti. Arne è stato al club per tutta la vita ed è molto amato. Era un bravo ragazzo, sempre di buon umore e pronto ad aiutare. Questo è un duro colpo, prima per la sua famiglia, poi per tutto il club»

ilnapolista © riproduzione riservata