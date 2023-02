Plusvalenze Juventus, Sandulli si autosospende dal Collegio di Garanzia

Si è autosospeso dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello sport per via delle dichiarazioni rilasciate ai media.

Nel caso “plusvalenze” della Juventus, Sandulli si è autosospeso oggi pomeriggio dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello sport.

La motivazione della sospensione è da attribuire alle dichiarazioni che Sandulli aveva rilasciato ad alcuni organi di stampa in merito alla sentenza di condanna della Juventus.

L’avvocato, che in passato condannò i bianconeri alla Serie B per il caso Calciopoli, aveva espresso il suo parere sulla questione a Tuttosport

In un nota il 3 febbraio il collegio di garanzia presso il coni aveva preso le distanze da quelle dichiarazioni, affermando che quelle di Sandulli erano “a titolo personale”.

Sandulli durante diverse interviste ha sviscerato la sentenza che ha inflitto i 15 punti di penalizzazione alla Juventus e con essa anche le conseguenti motivazioni. Ne aveva evidenziato i punti di forza, come la argomentazioni sulla quotazione in Borsa della società che aggrava la posizione giuridica del club. Aveva infatti dichiarato:

«Da tempo, al pari di diversi altri colleghi, sostengo che il contenitore delle società quotate in Borsa mal si sposi con le società sportive. E la fattispecie attuale della Juventus, una volta di più, lo testimonia. Nel senso che la revocazione prima e la sentenza poi si sono basati sugli elementi emersi nel corso degli accertamenti prodotti dalla Consob, che per definizione può naturalmente vigilare sui soli club presenti a Piazza Affari. A tal proposito, in tutta sincerità, mi sarei aspettato delle evoluzioni sull’argomento. Confidavo che la recente riforma dello sport si occupasse di questo tema, che al momento invece rimane come vulnus al sistema. Da qui nasce la sanzione ai danni della Juventus e la mancata sanzione nei confronti di tutte le altre società coinvolte».

C’erano anche dei punti di debolezza come, secondo sempre Sandulli, la mancanza di una solida argomentazione sull’entità della penalizzazione.

Una disamina da giurista esperto e veterano, che però ha imbarazzato il Collegio di Garanzia stesso perché fatta prima del giudizio del Collegio stesso. Da qui la decisione di Sandulli di autosospendersi.

