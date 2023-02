Sandulli: «La Juve è stata punita perché soggetta alla Consob»

A Tuttosport: «Disparità di trattamento con gli altri club coinvolti? Non la reputo una disparità. Questa condizione viene accettata dal club nel momento in cui entra in Borsa»

Piero Sandulli, ex presidente della Corte Sportiva d’Appello della Federcalcio, ha parlato a Tuttosport della mancata revoca della riapertura del caso plusvalenze della Juventus. L’avvocato, che in passato condannò i bianconeri alla Serie B per il caso Calciopoli, ha espresso il suo parere sulla questione:

«Da tempo, al pari di diversi altri colleghi, sostengo che il contenitore delle società quotate in Borsa mal si sposi con le società sportive. E la fattispecie attuale della Juventus, una volta di più, lo testimonia. Nel senso che la revocazione prima e la sentenza poi si sono basati sugli elementi emersi nel corso degli accertamenti prodotti dalla Consob, che per definizione può naturalmente vigilare sui soli club presenti a Piazza Affari. A tal proposito, in tutta sincerità, mi sarei aspettato delle evoluzioni sull’argomento. Confidavo che la recente riforma dello sport si occupasse di questo tema, che al momento invece rimane come vulnus al sistema. Da qui nasce la sanzione ai danni della Juventus e la mancata sanzione nei confronti di tutte le altre società coinvolte».

Sandulli sul coinvolgimento della Juve e non delle altre squadre imputate:

«Non la reputo una disparità, ma un trattamento diverso sulla base di scelte pregresse diverse. Questa condizione, di fatto, viene accettata dal club nel momento in cui entra in Borsa. E infatti si è arrivati alla sentenza attuale proprio sulla base dell’indagine Consob, che ha portato alla sussistenza di fatti inediti rispetto allo scorso mese di aprile, quando la Juventus era stata assolta».

Sulla difesa bianconera:

«Il campo è quello dei tecnicismi, sui quali non ho modo di esprimermi. Tutt’al più è singolare che non ci sia una sola riga sulla quantificazione della richiesta di punti di penalizzazione e sulla diversa metratura adottata dalla Corte».

Sulla pena inflitta a campionato in corso:

«La giustizia sportiva ha il dovere di muoversi entro termini contingentati. In virtù di questa caratteristica, per esempio, ai tempi di Calciopoli la Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni era intervenuta già nell’ottobre 2006, mentre la giustizia ordinaria è arrivata ad analogo grado nel 2015».