Pessima gara di Massimi, gravissimo il mancato secondo giallo a Vazquez (CorSport)

L’arbitro di Napoli-Cremonese bocciato anche dalla Gazzetta: “Il secondo giallo non dato a Vazquez è un errore da matita rossa”.

Il Corriere dello Sport definisce l’arbitro Massimi, direttore di gara di Napoli-Cremonese, il peggiore della giornata di Serie A. Ha graziato sia Vazquez che Mario Rui e il mancato secondo giallo al giocatore della Cremonese è grave. Il voto in pagella è 4,5. Il quotidiano sportivo scrive:

“In attesa dei posticipi di oggi, il peggiore: pessima gara di Massimi, malissimo sotto il profilo disciplinare. Servirebbe un approccio più umile con le partite, per guadagnarsi l’autorevolezza ci vuole tempo e pazienza. Perdona Mario Rui e – ancora peggio – Vazquez, per entrambi due gialli che non sono arrivati”.

Nello specifico:

“Il Napoli ha rischiato di rimanere in dieci uomini: Mario Rui infatti entra prima su Pickel (col pallone fuori dal campo) colpendolo sulla tibia, poi gli entra da dietro in ritardo finendo per pestargli il piede. Potevano uscire fuori due gialli, puliti. Peggio quando ha perdonato Vazquez: già ammonito, entra col piede a martello sul collo del piede di Lozano. Il giallo non si discute, magari qualcosa di più sì. Malissimo”.

Mezzo voto in più in pagella all’arbitro Massimi da parte della Gazzetta dello Sport (5).

“Partita non brillante per Massimi che al 50’ non tira fuori il secondo giallo per Vazquez per un brutto pestone (step on foot) del difensore della Cremonese ai danni del connazionale Lozano. Il regolamento parla chiaro: in questo caso il giallo è automatico e Vazquez era già ammonito”.

E ancora:

“Il secondo giallo non dato a Vazquez è un errore da matita rossa: l’entrata è con il piede a martello”.

Ci può stare, invece, la decisione di non dare rigore per il contatto lieve di Ferrari su Kvara, scrive la rosea: in stagione di rigori così ne sono stati fischiati pochi.

ilnapolista © riproduzione riservata