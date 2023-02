Napoli lavora allo scudetto anche nel Futsal: «Stiamo inseguendo un obiettivo costruito nel tempo»

Perugino presidente della squadra prima in classifica: «L’anno scorso i playoff, quest’anno sogniamo in grande. Un peccato non giocare a Napoli»

Il Napoli Futsal è la visione magica del presidente Serafino Perugino fuorigrottese doc nato e cresciuto a due passi dal Maradona.

“Il futsal è rock, ritmo, grinta, senza soste, senza pause”. Step by step, categoria su categoria, scalando un passo montuoso che ora li vede primi lassù sognando lo scudetto. Energico il presidente, imprenditore discografico, patron della Frontiers, abituato a guardare lontano, a vivere di immagini e tramutarle in successi.

«Siamo forti, stiamo inseguendo un obiettivo costruito nel tempo. L’anno scorso i playoff, quest’anno sogniamo in grande».

Una città che sta vedendo il pallone consacrarsi in ogni sua riproduzione, che sia a cinque o a undici. Da Cercola a Castel Volturno tagliando al centro la città. È Napoli Calling rubando London ai Clash, una Napoli che si ribella allo stereotipo di città incapace di fare impresa.

«Sono abituato a lavorare e a far crescere brand. In passato abbiamo provato a giocare a Napoli ma il Palabarbuto è solo della Ge.Vi (Napoli Basket n.d.r.). È un peccato certo non giocare in città ma, rispetto all’altra amministrazione, l’assessore Ferrante è più sensibile e più vicina alle realtà sportive”».

Quarantadue punti, capolista con tredici vittorie e l’invito del Napoli Calcio a Castel Volturno (proprio oggi), un gemellaggio ideale e naturale che mette i brividi.

«Una sensazione bellissima. Si respira un’aria positiva. Edo De Laurentiis ci è stato sempre vicino e Di Lorenzo, il capitano, ha detto che tutti ci seguono e presto verrà a guardare una partita. Spalletti è stato disponibilissimo e piacevole. Vogliamo festeggiare insieme qualcosa».

Neapolitan Power, la forza delle idee, delle competenze, della lungimiranza e del saper fare impresa. Calcio e Futsal con Fuorigrotta a fare sempre la differenza. Da febbraio a giugno sarà un’alternanza di battiti dal Maradona a Cercola sulle note potenti di We Will Rock You. A casse piene, senza tregua, senza sosta, solo voglia di emozionare.