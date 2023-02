Napoli, calano i compensi del Cda: 2,3 milioni nel 2022 (Calcio&Finanza)

Dal 2005, “nei primi quattro esercizi, gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso, dal 2011 sono stati in totale 37,2 i milioni”

Calcio & Finanza rileva come i compensi del Cda del Napoli siano in lieve calo rispetto al 2021. Nel 2022 il consiglio d’amministrazione ha incassato circa 2,3 milioni di euro, mentre l’anno prima sono stati 2,5 milioni.

Il portale di informazione economico-sportiva aggiunge che i compensi in questione rimangono comunque nell’orbita dei De Laurentiis. Infatti il consiglio è formato ovviamente dal presidente Aurelio, dai figli Edoardo, Valentina e Luigi, e dalla moglie Jacqueline. A questi si aggiunge il braccio destro del presidente e amministratore delegato, Andrea Chiavelli.

Una nota a parte merita Luigi De Laurentiis, entrato nel ramo sportivo della famiglia il dal 2015, oggi è il presidente del Bari, l’altro club detenuto dalla FilmAuro, la società di produzione e distribuzione cinematografica che detiene il controllo del Napoli e del club di Serie B.

Scrive Calcio & Finanza:

“Negli anni, il compenso ai membri del consiglio d’amministrazione è rimasto alto e stabile a partire dal 2011. Come detto, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022, i compensi sono stati pari a oltre 2,3 milioni di euro, in calo dell’8% rispetto ai 2,5 milioni ricevuti nel corso della stagione 2020/21.”

Quasi 20 anni di proprietà De Laurentiis, dal 2005, e “solo” 37,5 milioni di euro complessivi incassati dal Cda. Risalta subito come dal 2005 fino al 2010 (con una piccola eccezione per il 2009) i compensi siano pari a 0.

Solo dal 2011 le cifre iniziano a lievitare fissando una media annua di 3,1 milioni di euro:

“Nelle 18 stagioni con Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a complessivi 37,5 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi, gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso: dopo i 240mila euro del 2009, poi, dal 2011 sono stati 37,2 i milioni di compensi, con una media di oltre 3,1 milioni considerando solo dal 2011 in poi.“

