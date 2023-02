Nantes, Kombouaré: «Per la Juventus perdere sarebbe una figuraccia»

Alla vigilia: «Siamo tutti motivati per la partita, vogliamo fare qualcosa di mai visto qui a Nantes, ovvero battere una squadra italiana».

Il tecnico del Nantes Kombouaré, insieme al portiere Lafont, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia prima della sfida di ritorno di Europa League contro la Juventus. I francesi vengono da un pareggio nella gara d’andata allo Stadium per 1-1. Di seguito le parole di Kombouaré sulla Juventus:

«Sarà difficilissimo battere la Juve. Siamo tutti motivati per la partita, vogliamo dare tutto per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a Nantes, ovvero battere una squadra italiana».

Kombouaré ha dichiarato su Allegri:

«Conosciamo la Juve, sono molto forti e Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. Nel match dell’andata sono stati molto aggressivi e noi abbiamo difeso bene. Di Maria è stato il migliore in campo, speriamo che domani non giochi bene come al solito».

Il tecnico del Nantes ha poi proseguito:

«Non siamo abituati a giocare contro squadre come la Juve che sono praticamente sempre in Champions League. Questa è la prima volta dopo diversi anni che vengono eliminati ai gironi. Possiamo diventare delle leggende del club se vinciamo. Per loro sarebbe una figuraccia perdere. Se noi perdiamo giochiamo comunque il quarto di finale col Lens in Coppa di Francia».

Poi una battuta su Deschamps, che sarà presente allo stadio:

«La vera domanda è se Deschamps verrà come allenatore della nazionale, come ex giocatore della Juve o ex giocatore del Nantes. Spero che sarà un po’ di più dalla nostra parte».

