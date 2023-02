Mostruoso Osimhen, è il primo a segnare in sette match di fila

Come riporta Opta, con il gol di oggi al Sassuolo, il nigeriano realizza un primato nella storia azzurra dalla stagione 1994/95

Mostruoso Victor Osimhen, che segna ancora al Sassuolo e diventa, come riporta Opta, il primo calciatore del Napoli ad andare in gol per sette match consecutivi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Osimhen (42 reti finora) supera Keita Baldé e Franck Kessié (entrambi a quota 41) e diventa in solitaria il secondo miglior marcatore africano nella storia della Serie A (dietro a George Weah, 46).

