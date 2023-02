Messi e Mbappé salvano il Psg e la panchina di Galtier, 4-3 al Lille

Si fanno rimontare due gol, Neymar esce in barella, all’86esimo sono sotto 3-2. Poi ci pensano i due, splendida punizione di Messi al 95′

Ennesimo psicodramma al Psg. Anche oggi la squadra francese ha rischiato di perdere. Per di più in casa contro il Lille e dopo essere andato in vantaggio di due gol. Il primo è stato un capolavoro di Mbappé che è andato via in area con un tunnel e poi ha segnato in scivolata. Sul 2-0, però, un po’ il Psg si è addormentato, si è fatto male Neymar (uscito in barella) e un po’ ci si è messo l’arbitro a fischiare un rigore di quelli contemporanei, che un tempo si sarebbe finiti ammonito al solo invocare una decisione simile.

Fatto sta che al minuto 86 il Psg era sotto 3-2. Con Galtier che stava facendo la valigia e Campos in tribuna con una faccia da pochi mesi di sopravvivenza nel club. A quel punto, quando il collettivo non c’è, l’unica soluzione che ti resta è la ricerca dell’individualità. L’unica strada possibile nel Psg. Prima Mbappè, in scivolata in area, ha segnato il 3-3. E poi ci ha pensato Lionel Messi. Punizione dal limite dell’area, preparazione come se fosse un thriller. Lo stadio invoca il suo nome. Lui ha una sola possibilità. Rincorsa, sinistro, palo interno, rete.

Il Psg ha vinto 4-3 e Galtier ha salvato la panchina. Almeno fino al match di ritorno col Bayern in Champions League.

