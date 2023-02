L’allenatore adora il presidente, ma si è sentito abbandonato dopo il comunicato post-Sassuolo. Si stringe alla squadra prima di fare le sue scelte

Lotito pretende la Champions, ma quale aiuto ha dato a Sarri? (Messaggero)

“Buio pesto. La Lazio ora si è spenta del tutto”.

E’ il Messaggero, che si esprime sulla Lazio, uscita sconfitta per 2-0 dalla partita di campionato contro l’Atalanta. Nel 2023, la squadra di Sarri ha messo insieme solo 9 punti in 8 gare, con 11 gol subiti e 11 segnati.

“Anche se rimane a soli due punti la Champions, preoccupano l’involuzione del gioco ormai dal 24 gennaio e di una squadra spremuta all’osso. È inquietante come l’Atalanta abbia ottenuto uno 0-2 quasi “passeggiando””.

L’Olimpico ha fischiato la Lazio, urlando «tirate fuori le palle». Ma sotto accusa, scrive il quotidiano romano, non può finire solo l’allenatore: la colpa la ha soprattutto la società.

“giocano sempre gli stessi e sono in calo vistoso. Sbiaditi pure Milinkovic e Luis Alberto, due casi-mercato irrisolti da tempo a cui adesso Sarri è costretto addirittura ad aggrapparsi, anche quando sono in giornata no. Restano in campo e, forse, anche questo è un messaggio a Lotito e soprattutto a Tare, che tanto si era lamentato a gennaio perché Maurizio avrebbe rinunciato ai due big pur di avere rinforzi più adatti alla sua Lazio. Invece ecco “solo” un terzino sinistro, Luca Pellegrini ancora inutilizzato, nessun centrocampista di corsa e nessun jolly offensivo, nonostante un allarme Immobile assordante da tempo. La società pretende la Champions, ma quale aiuto ha dato? In estate sono stati spesi quasi 50 milioni per ringiovanire l’organico, gli oltre 10 milioni per Maximiano uno spreco. Così come gli 8,5 per Cancellieri, che a Verona aveva solo assaggiato la Serie A e non è ancora pronto. Pesa sulle spalle di Sarri, Marcos Antonio, sebbene sarebbe stato tutto diverso con Ilic al suo fianco”.

E ancora:

“Sarri continua a ribadire che avrebbe preteso innesti da 20-30 milioni (utopistico per il bilancio), se Lotito avesse fissato l’obiettivo Champions. Maurizio adora il patron, ma si è sentito abbandonato dopo il comunicato post-Sassuolo e ha deciso allora di stringersi intorno allo spogliatoio, prima di fare le sue scelte definitive a fine campionato”.

