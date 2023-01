Sarri è deluso dal comunicato di Lotito, si sente più solo (CorSport)

“Sarri nel gelo”. La nota del presidente ha prodotto due effetti indesiderati: lo ha indebolito di fronte alla squadra e ha certificato la distanza tra allenatore e diesse

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, non ha gradito la presa di posizione del presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che con un comunicato ufficiale, due giorni fa, ha invitato il tecnico e il direttore sportivo Tare a mettere da parte le ostilità.

Nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club, Lotito, sottolineando che la Lazio è prima di tutto una famiglia, scriveva:

«Come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del Club, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita. Come è noto, raramente intervengo direttamente sulle dinamiche societarie, riponendo piena fiducia in chi le gestisce: nella guida tecnica come nella direzione sportiva».

E ancora:

«A inizio campionato, abbiamo individuato insieme gli obiettivi sportivi di questa stagione: ambiziosi e insieme realistici, con la finalità di migliorare sempre, dando seguito a un progetto tecnico che deve necessariamente tendere a evolversi nei piazzamenti e nelle prospettive. Per questo la rosa è stata rinforzata, con acquisti di livello che stanno già dando un forte contributo alla qualità del gioco e alla classifica. Altrettanto è stato fatto con la struttura societaria, integrata con nuove figure. Oggi la Lazio è in piena corsa sugli obiettivi stagionali, ha dimostrato di poter competere con tutte le dirette concorrenti ai ruoli di vertice, sta rispondendo dentro e fuori dal campo a chi la vorrebbe relegata ad altri palcoscenici. Sarà a fine campionato che tireremo le somme del lavoro svolto, dopo aver combattuto partita per partita, fino all’ultima, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il miglior risultato possibile. Le tensioni vanno messe da parte, per evitare che vengano ingigantite da chi vuole destabilizzare l’ambiente. Squadra, staff e dirigenza: tutti insieme per il bene della Lazio. Come si fa, appunto, in una vera famiglia».

Sarri si è sentito tradito. Il Corriere dello Sport scrive:

“Sarri nel gelo. Si sente più solo e qualsiasi chiarimento possa essersi consumato con Lotito, il comunicato filo-societario ha prodotto due effetti indesiderati accanto al presunto richiamo all’unità: lo ha indebolito di fronte alla squadra e (ancora più grave) ha certificato la distanza tra allenatore e diesse, peraltro conosciutissima dalla scorsa estate”.

Il rapporto tra Sarri e Lotito è incrinato già dall’estate. Lotito, prima di oggi, non è mai intervenuto nei loro rapporti. Sarri, dal canto suo, non ha mai battuto i pugni sul tavolo in relazione al mercato, scrive il quotidiano sportivo.

“Non risulta che negli ultimi sei mesi abbia svilito il lavoro del club, battendo i pugni sul tavolo, neppure quando è arrivato Ilic al posto di Cancellieri, presunto centravanti. Per gennaio non ha seminato illusioni. Ha buoni motivi

per lamentarsi del comunicato”.