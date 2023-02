Lautaro Martinez: «Il Bologna è stato superiore all’Inter e questa dev’essere un’allerta»

A Dazn: «Poche motivazioni per il Napoli a più 18? Se non hai motivazione per giocare con questi club, non puoi giocare a calcio»

Dopo le parole di Simone Inzaghi ecco quelle di Lautaro Martinez pochi minuti dopo la sconfitta in casa del Bologna.

«Loro sono stati superiori a noi e questo dev’essere un’allerta, dobbiamo. compattarci, anche in allenamento dare di più.

«L’approccio alla partita. Abbiamo avuto una bella settimana con vittorie su Udinese e Porto, stavamo bene e poi alla fine oggi è arrivata questa sconfitta, dobbiamo migliorare tanto, il Napoli è andato a più 18 e dobbiamo rimanere lì».

Poche motivazioni dopo il più 18 del Napoli?

«Secondo me no, se non hai motivazione per giocare con questi club non puoi giocare a calcio. Ora dobbiamo prepararci bene per Lecce dove sarà una partita difficile».

«Niente da dire ai miei compagni, ci mettiamo a lavorare tutti insieme per portare l’Inter in alto».

ilnapolista © riproduzione riservata