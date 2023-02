L’agente di Musa Barrow: «Il Napoli lo voleva prima che arrivasse Kvara»

A Radio Punto Nuovo: «Il Bologna ha fatto un favore al Napoli in chiave scudetto? Non direi, 18 o 15 punti il discorso era già chiuso in precedenza».

L’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tra gli argomenti trattati c’è anche il ‘regalo’ che ieri l’attaccante ha fatto al Napoli segnando all’Inter. Di seguito le parole dell’agente di Barrow:

Il Bologna sa di aver fatto un piacere ‘Scudetto’ al Napoli?

«Non direi, 18 o 15 punti il discorso era già chiuso in precedenza. C’è la soddisfazione da parte di Musa e dei compagni di aver fatto ancora una grande partita, stavolta contro una squadra davvero forte. Il Bologna ora ha le carte in regola per poter fare un buon cammino nella seconda parte di stagione».

Il Napoli era interessato a Barrow prima dell’arrivo di Kvaratskhelia:



«Come detto in passato, il Napoli lo aveva cercato prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre. Parliamo di una piazza come Napoli, che oggi rappresenta il top sia in Italia che in Europa. Può addirittura puntare a vincere la Champions. Vive un momento di forma straripante, con Osimhen, Kvara e tutti i compagni all’altezza. È un sogno per noi poter immaginare di andare a giocare a Napoli un domani. Poi è chiaro, Musa al momento è felicissimo al Bologna».

