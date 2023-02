La Uefa celebra il Napoli: «Superate tutte le aspettative, Spalletti ha plasmato una squadra brillante»

“Finora il Napoli è stato fin troppo bravo, quasi perfetto, giocando sempre un calcio fenomenale. Una squadra solida in difesa, fluida, offensiva, spettacolare ed efficiente”

«Il Napoli ha superato tutte le aspettative». Con questo titolo la Uefa apre il countdown verso la Champions, che riprenderà il 14 febbraio con Milan-Tottenham e Psg-Bayern Monaco. Il Napoli è tra le squadre che meglio si sono contraddistinte in questa stagione e il massimo organo europeo celebra gli azzurri così:

“Da dove iniziare? Finora, il Napoli è stato fin troppo bravo, quasi perfetto. Ha travolto Liverpool, Rangers e Ajax e ha registrato il miglior inizio di sempre in Champions League da parte di una squadra italiana, giocando sempre un calcio fenomenale. Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zieliński, solo per citarne alcuni, sono stati fantastici, mentre Luciano Spalletti ha plasmato una squadra brillante, solida in difesa, fluida, offensiva, spettacolare ed efficiente”.

La Uefa sul sito ufficiale tende a sottolineare molto il calcio offerto da Spalletti, dove si legge:

“Il modulo di base è il 4-3-3 ma, a seconda della posizione di Zieliński, diventa un 4-2-3-1. In fase di non possesso, gli esterni arretrano per aiutare la difesa e formare un 4-5-1. Come dice Spalletti, però: ‘Il calcio non dipende più dai sistemi, ma dell’uso degli spazi lasciati dagli avversari’. Il Napoli sfrutta le fasce per colpire velocemente in contropiede, può andare direttamente al centro per Victor Osimhen o far passare le manovre da Raspadori e i centrocampisti. Insomma, può segnare in ogni modo possibile”.

Un grande attestato da parte della Uefa che rimarca ancora quanto questo Napoli stia andando oltre la più rosee aspettative. Tra i giocatori celebrati spicca un po’ a sorpresa Di Lorenzo insieme a Kvaratskhelia e Zilienski. Osimhen non è stato preso in considerazione perché il nigeriano ha saltato quasi tutta la fase a giorni per infortunio, sostituito alla grande da Raspadori e Simone, capocannonieri europei con 4 gol a testa. La Uefa aspetta di vedere il Napoli in Champions e gli azzurri non vedono l’ora di scendere in campo il 21 febbraio per sentire quella musichetta che tanto li fa emozionare.

