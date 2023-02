La Liga crea la “commissione Vinicius”: «deve essere libero di giocare senza essere insultato»

Il caso diventa istituzionale. El Pais: “I compagni lo difendono con poco slancio, sta diventato un peso per il Real”

Il “vinigate”, come lo chiama El Pais, diventa istituzionale. Preoccupata per il “bullismo” contro Vinicius (sul campo lo riempiono di calci, dallo stadio gli piovono addosso insulti razzisti di ogni tipo), La Liga ha creato una commissione apposita con l’obiettivo di monitorare e registrare eventuali insulti nei confronti dell’attaccante brasiliano in tutte le partite che gioca il Real Madrid. Lo scrive ABC.

«Abbiamo creato una commissione, abbiamo già iniziato con le questioni giudiziarie. Stiamo lavorando su tutte le partite del Real Madrid, nelle aree più conflittuali dove potrebbero esserci segnali che si insulteranno a vicenda, con più vigilanza. Vinicius deve poter giocare su qualsiasi campo di calcio senza essere insultato», ha detto Javier Tebas, presidente della Liga, a La Sexta.

Martedì, la Liga ha presentato una nuova denuncia all’Antiviolenza per insulti razzisti nei confronti di Vinicius, allo stadio Son Moix di Maiorca. Si tratta della sesta denuncia, anche se tre di esse sono state archiviate.

«La Liga non può avere un giocatore che va su tutti i campi e viene insultato. E sono insulti molto gravi. Dobbiamo fornire una soluzione. Abbiamo il problema, dobbiamo trovare una soluzione. È il nostro obiettivo, è Vinicius ma vale per qualsiasi altro giocatore», ha detto ancora Tebes.

“Di tutta questa storia – è il commento di Rafa Cabeleira sul Pais – quello che sorprende di più, però, è il poco slancio dei suoi compagni nel difenderlo, un atteggiamento che intacca l’idea che Vinicius Jr. stia diventando un peso per lo stesso Madrid e una dinamite di prim’ordine per tutti quei polli che insistono nell’incolpare la vittima e riciclare il carnefice”.

