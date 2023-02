Ancelotti: «Vinicius è un problema del calcio spagnolo e dobbiamo risolverlo» 

In conferenza stampa: «Lui o i suoi compagni, da cosa devono difendersi? Qui sembra che il problema sia di Vinicius e non è così, lui è la vittima».

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Al Alhy, semifinale del Mondiale per club. Il tecnico del Real Madrid ha iniziato parlando degli avversari

«Affrontiamo una squadra che ha tanta storia, che ha giocato molte volte questa competizione. Una squadra organizzata, che vuole davvero fare bene. Sarà una partita difficile».

Sul catastrofismo a Madrid

«La richiesta è molto alta e dobbiamo capire cosa sta succedendo. Continuo a pensare che la squadra stia crescendo e che siamo in buone condizioni. All’interno della squadra siamo fiduciosi che faremo bene in questa stagione».

Sugli infortunati Courtois, Militao e Benzema

«Sono in lista perché crediamo possano recuperare entro sabato, ma sono rimasti a Madrid per essere curati bene. Se arriveremo in finale e loro staranno bene, potranno raggiungerci giovedì».

Ancelotti sul razzismo nei confronti di Vinicius

«La domanda che faccio è questa. Vinicius o i suoi compagni, da cosa devono difendersi? Qui sembra che il problema sia di Vinicius e non è così. È un problema del calcio spagnolo e dobbiamo risolverlo. Vinicius è vittima di qualcosa che non capisco».

ilnapolista © riproduzione riservata