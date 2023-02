«Kevin Trapp dedica la sua vita al calcio, anche i pomeriggi liberi: è un professionista completo»

Il preparatore dei portieri dell’Eintracht a La Faz: «Va a letto presto, evita le feste, mangia coscienziosamente. Non c’è bisogno di controllarlo».

L’allenatore dei portieri dell’Eintracht, Jan Zimmermann, parla dei progressi del numero uno del club tedesco, Kevin Trapp, in un’intervista a La Faz. Lo definisce il miglior portiere tedesco, al momento. E se anche è certo che tes Stegen è molto bravo, aggiunge, non è giusto che Trapp non abbia avuto opportunità in Qatar. E’ un portiere affidabile.

«Trapp è in ottima forma, assolutamente. Dedica la sua vita allo sport. Per lui, il calcio è al primo posto. Ciò significa guardare video anche nel pomeriggio libero. Andare a letto in tempo e evita le feste. Mangiare coscienziosamente. Perché meglio mangio, più sono capace. Questi sono tutti piccoli elementi a cui Kevin pensa. Non c’è bisogno di controllare Kevin Trapp: è un professionista completo. Fa tutto il possibile per raggiungere le sue migliori prestazioni».

Alla fine, dice, dipende sempre dal portiere il suo miglioramento.

«Noi allenatori dei portieri facciamo il possibile, ma alla fine dipende dal portiere. Deve concentrare la sua vita interamente sull’essere capace al cento per cento. Deve essere pronto ogni giorno a voler fare anche il più piccolo progresso. Infine, il portiere deve esibirsi da solo davanti a 50.000 spettatori. Con Kevin Trapp, nessuno deve preoccuparsi: è sempre concentrato e lavora sempre in modo mirato. Gli interessa solo la sua capacità».

Il preparatore si esprime anche su Neuer: tornerà ai suoi livelli dopo la frattura alla gamba?

«Sono sicuro che farà di tutto per poter fare un ritorno di successo. E spero per lui che sia così. Ha fatto così tanto per il Bayern e la Nazionale che sarebbe un peccato se finisse per uscire con un infortunio. Manuel ha contribuito a plasmare un’era, quindi gli auguro che non venga tutto rovinato dagli eventi delle settimane precedenti».

In che modo Trapp mantiene alta la concentrazione per tutta la partita?

«Più esperienza hai, meno le circostanze esterne ti stressano. Ciò significa che stai già entrando in partita con un livello di stress inferiore. Inoltre, una buona resistenza mantiene alta la capacità di concentrazione. Ogni portiere ha la massima capacità di concentrazione per un certo periodo di tempo. È di circa undici minuti. Ciò significa che è necessario imparare a organizzare la capacità, specialmente durante le interruzioni che ci sono in una partita e in cui non ti può succedere nulla. In questi momenti, è necessario spegnere la corrente, bere un sorso e cercare di concentrarsi brevemente su altri pensieri. Questo è ciò che Kevin ha interiorizzato».

Ciò che colpisce è la relazione dei portieri con i propri guanti. Anche per Trapp è così?

«È una cosa emotiva. I guanti sono il nostro legame con la palla. I guanti sono ovviamente lo strumento di lavoro più importante anche per Kevin. Sono sempre stato molto attento nell’uso dei guanti. Kevin e io siamo molto simili. Consideriamo i guanti come il nostro santuario. Non vengono mai gettati nel bucato con l’altra attrezzatura, ma vengono sempre lavati a mano. Non vanno mai uno sopra l’altro, altrimenti i due lati del rivestimento si toccherebbero e ciò potrebbe danneggiarli. Alcuni portieri indossano sempre nuovi guanti per ogni partita, altri preferiscono indossare sempre lo stesso paio. Qualcuno li preferisce stretti, altri larghi, ognuno ha le proprie preferenze. Conosco un portiere che butta via i guanti quando qualcun altro li ha appena toccati. Questa è la forma più speciale di relazione portiere-guanto che conosco».

ilnapolista © riproduzione riservata