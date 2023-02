“Il Napoli ha un bilancio da scudetto ma gli incassi al Maradona sono da provinciale”

Il Corsport: vince spendendo decisamente meno. Incassa una miseria dello stadio (appena 12 milioni), e pensare che si polemizza per i prezzi alti

“Il Napoli fa scuola anche nei conti” titola il Corriere dello Sport che affida l’analisi del bilancio a Alessandro Giudice l’unico vero esperto di finanza ed economia calcistica. Due sono i passaggi interessanti. Uno è più noto: il Napoli vince con una squadra che costa infinitamente meno delle rivale. Il secondo è il risibile contributo dello stadio: il Napoli ha incassi da provinciale, i biglietti costano troppo poco.

L’impiego di capitale è minimo: 68 milioni di patrimonio netto bastano a finanziare le operazioni di una squadra oggi capolista con distacco sulle concorrenti. Il “trucco” alla base di una struttura finanziaria così leggera (e quindi poco costosa) è un attivo di bilancio altrettanto magro perché 169 milioni è il valore immobilizzato nella rosa, 355 l’intero attivo di bilancio. L’Inter è a 871, la Juve addirittura 931.

Sul piano reddituale, il Napoli ha chiuso la stagione in perdita, avendo perso gli incassi della Champions. Il fatturato si è ridotto di 52 milioni rispetto al 2021 (da 228 a 176) ma i costi dei tesserati sono il vero capolavoro del Napoli che sostiene 125 milioni di costo per stipendi e 70 per ammortamenti, contro 222 (160 più 62) del Milan, addirittura 320 complessivi dell’Inter e l’incredibile 480 della Juventus (seppure al lordo della nota “manovra stipendi”). Se la Serie A finirà come tutto lascia immaginare, per il secondo anno consecutivo lo scudetto andrà a un club attento alle regole di sana gestione con costi della rosa molto inferiori ai competitor più spendaccioni, dimostrando come l’equazione automatica “spese uguale vittoria” sia chiaramente falsa.

Un limite serio sta invece nel risibile contributo che il Napoli riceve dal Maradona: 12 milioni di ricavi da gara sono un livello quasi da provinciale che la gestione tecnica del club non merita. Nel 22-23 il miglioramento è scontato e il pareggio del bilancio ampiamente a portata di mano.

