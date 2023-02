La Carabao Cup rischia una riforma per le nuova formula della Champions

La seconda coppa inglese potrebbe subire un drastico cambiamento con la possibilità di destinare i soldi alle leghe inferiori, nel caso venisse cancellata

La nuova formula della Champions League rischia di dover portare grandi cambiamenti alla Carabao Cup. La seconda coppa inglese rischia di dover cambiare la sua formula per permettere alle squadre impegnate nella massima competizione Europa di non ingolfare il calendario. Sul tema si è espresso il presidente della Carabao, Rick Parry:

«L’anno scorso, abbiamo avuto un pubblico record per la Carabao Cup, con quattro milioni di persone che hanno assistito alla finale. Quest’anno le presenze saranno superiori e dovrebbero portare a un record per la competizione, che è immensamente popolare. Detto questo: siamo disposti ad avere un dialogo costruttivo viste le sfide del calendario? Sì, naturalmente. Siamo pronti a prendere in considerazione praticamente ogni possibilità».

Una dell soluzioni sarebbe quella di abolire la gara di andata e ritorno per le semifinali, rendendola una partita secca per accedere alla finale. Finale che vedrà oggi alle 17.30 sfidarsi Manchester United e Newcastle per la vittoria della Coppa dell’English Fooball League. Altra questione è legata all’aspetto economico dove Perry, ha dichiarato:

«La Premier League e l’EFL hanno dialogato e abbiamo presentato chiare proposte finanziarie relative all’aumento dei finanziamenti per la piramide e la regolamentazione finanziaria di accompagnamento. La Premier League ha parametri chiari per le discussioni fornite da un mandato dei club concordato a novembre».

Sulla questione della distribuzione dei soldi provenienti della Premier, spiega CalcioeFinanza, che “La soluzione presentata dall’EFL è che la Premier League e la EFL uniscano i loro diritti TV e dividano i ricavi, con il 25% destinato ai campionati inferiori”.

