Formula 1, tifosi scatenati sui social. Ivan Capelli al commento preferito a Vanzini

I tifosi esaltati per il commento dell’ex pilota e contro Vanzini che scherza troppo e spesso va fuori traccia

I tifosi, soprattutto su Twitter si sono scatenati contro Carlo Vanzini, telecronista ufficiale di Sky per la F1. La stagione è appena iniziata con i test per le monoposto in Bahrain e Sky sta commentando le sessioni. Oggi il terzo e ultimo giorno di test e nel box di SkyF1 c’è un clima piuttosto leggero, con Ivan Capelli ospite e un Carlo Vanzini più scanzonato del solito.

In attesa del primo gran premio che si disputerà il prossimo fine settimana proprio in Bahrain, oggi a commentare le prestazioni della Ferrari e delle avversarie del cavallino c’è, quindi, anche Ivan Capelli, l’ultimo italiano a gareggiare in F1 con la Ferrari.

I tifosi e gli spettatori non hanno accolto con favore lo stile di Vanzini, molto più giocoso rispetto a Capelli che è anche storico commentatore della F1 per la Rai. Quest’ultimo viene considerato molto più competente e interessante del collega di Sky.

Di seguito alcuni tweet che fanno capire al meglio il sentiment dei telespettatori:

Ivan Capelli è la Formula 1 al commento. Alterna aneddoti e curiosità a tecnica e competenza.

No show. No esaltazioni. In una parola: professionale. Fatelo tornare !#F1Testing #SkyMotori pic.twitter.com/HDOl0VhaPJ — Friedkinismo (@Friedkinismo2) February 25, 2023

Ivan Capelli sta commentando benissimo e con spiegazioni non banali e non ripetitive. Io vorrei Capelli alla telecronaca, Bobbi alle analisi tecniche e Chinchero agli altri commenti. Sarebbe il top! — ElisaFer (@elisaferrarese) February 25, 2023

Alcuni dei commenti sono anche più duri. Non sono piaciute le battute di Vanzini e Bobbi che spesso richiamano i proprio canali social per scherzare e prendersi in giro fra di loro:

Ivan Capelli ha dato una svolta positiva enorme nel commento. Da parlare di social/pigiami e stronzate varie, a commentare qualcosa di davvero tecnico. Ivan prendi il posto di strillinni! #F1Testing — alice (@alice18067777) February 25, 2023

Un grande Ivan Capelli. Mi auguro prenda il posto di Genè. E anche di Vanzini. — Luca86 (@LucaLai86) February 25, 2023

La faccia di Ivan Capelli quando Vanzini parla per più di 4 minuti consecutivi di argomenti completamente fuorvianti dall’azione in pista o dalla Formula 1 in generale#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Mq79ya6ZjU — Simone Caricasulo (@SimoneCarica) February 25, 2023

“Ivan Capelli è venuto a trovarci” no zio non hai capito ora voi gli fate un cazzo di contratto immediatamente e la prossima settimana lo rivoglio qui prima di subito a commentare finalmente cose sensate ok?!?! 🥹 #F1Testing — Alessandra 🎀 (@Alycienta_) February 25, 2023

