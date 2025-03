«Quel secondo tempo non l’ho ancora digerito, ma lo hanno capito bene in settimana i ragazzi…» Cultura del lavoro e senso d’appartenenza sono tornati al primo posto

Chissà quanto avranno tremato le mura di Castel Volturno dopo la sconfitta di Como (Gazzetta)

La Gazzetta si sofferma sulla frase di Conte in conferenza: «Quel secondo tempo non l’ho ancora digerito, ma lo hanno capito bene in settimana i ragazzi…».

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Antonio Conte ha lanciato ufficialmente la sfida al campionato: «Se vogliamo, possiamo».

E questo Napoli lo vuole maledettamente, perché ha cominciato a riflettere in tutto e per tutto lo spirito del suo allenatore, della sua guida, dell’uomo della rinascita. Cultura del lavoro e senso d’appartenenza sono tornati a essere al primo posto, così come la voglia di non mollare mai. C’è stato un passaggio a vuoto a Como, vero. Ma dagli errori si impara e quando è il maestro Conte a salire in cattedra, beh, gli alunni non hanno scampo. «Quel secondo tempo non l’ho ancora digerito, ma lo hanno capito bene in settimana i ragazzi…» ha raccontato Conte, abbozzando anche un sorriso. Chissà quanto avranno tremato le mura di Castel Volturno e chissà quanti concetti sono stati ripetuti allo sfinimento: non si molla più di un millimetro, questo è certo.

Conte: «Nella ripresa siamo entrati in campo remissivi, il Como aveva più fame di noi»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta arrivata contro il Como

Cosa non è andato?

«Il primo tempo era piaciuto molto, anche perché dopo l’infortunio del gol non ci aveva abbattuto. Avevamo ripesò a giocare e a fare la partita, quello su cui c’è da interrogarci è il secondo tempo. Siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. È entrata una squadra remissiva fin dalla palle da dietro, abbiamo iniziato a fare solo una cosa. Ci sono degli step a livello mentale che bisogna fare, c’è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità e questo dispiace perché alla fine sono io l’allenatore e devo lavorare anche sul discorso mentale».

In carriera hai avuto tante battaglie testa a testa per i campionati, pensi che una sconfitta ora possa essere un trampolino per la sfida con l’Inter?

«È una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata perché a livello mentale abbiamo mostrato delle crepe. Come abbiamo fatto nelle ultime tre partite inc ui ci siamo fatti rimontare. I ragazzi stanno dando il massimo però c’è bisogno anche di fare un percorso e di dare il tempo di crescita anche a livello mentale. Stiamo giocando dall’inizio dell’anno con questa pressione che ci siamo creati da soli e ora dobbiamo affrontarla».

Lukaku ha grande esperienza, ma la sua prestazione non era di livello

«È inutile che mi fate le domande sui singoli, non le trovo giuste. Si vince e si perde tutti insieme, il primo responsabile sono io. Lukaku è un tassello di un ingranaggio. Analizzeremo e cercheremo di capire perché loro avevano più fame di noi. In passato ho sempre detto non tiriamo troppo la corda, so che stiamo facendo qualcosa di incredibile, dobbiamo fare attenzione a gestire le situazioni, però so che alcune possiamo risolvere, ma a volte può essere che non ci arriverai mai».

