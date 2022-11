Mick Schumacher: «Sono dispiaciuto, ma so che merito un posto in F1»

Il giovane pilota tedesco, alla vigilia dell’ultimo gran premio della stagione, ha mostrato il suo disappunto per il mancato rinnovo con la Haas

La Haas ha deciso di non prolungare il rapporto con Mick Schumacher per la prossima stagione di Formula 1 e ha annunciato che non sarà lui a far coppia con Kevin Magnussen. Il figlio di Michael resta dunque senza una monoposto per il 2023 e ha mostrato tutto il suo disappunto per la scelta sul proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Schumacher (@mickschumacher)

Il giovane pilota tedesco, alla vigilia dell’ultimo gran premio della stagione, quello di Abu Dhabi, ha scritto:

«Questa sarà la mia ultima gara di Formula 1 con la Haas. Non nascondo il fatto di essere dispiaciuto per la decisione del team di non rinnovare il contratto. In ogni caso, voglio ringraziare sia la Haas che la Ferrari per avermi dato questa opportunità»

Mick però è degno figlio di suo padre, Michael Schumacher, e non si dà per vinto

«Soprattutto quando le cose sono diventate difficili ho realizzato quanto amo questo sport. A volte il percorso è stato accidentato, ma sono costantemente migliorato, ho imparato molto e ora so per certo che merito un posto in F1. L’argomento è tutt’altro che chiuso per me. Il mio cuore batte per la Formula 1 e lotterò per tornare sulla griglia di partenza»