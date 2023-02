Finalmente il Napoli sembra aver trovato il suo rigorista: Kvaratskhelia

Grande conferma di Osimhen che oramai è sempre di più capocannoniere e si sta affermando come uno dei migliori attaccanti a livello europeo

Cesare – Caro Guido ottima partita del Napoli vinta con intelligenza e cinismo. Nel primo tempo lo Spezia, pur senza vari titolari, ci aveva imbrigliati con aggressività, applicazione e facendo una grande pressione. Il Napoli, pur mantenendo il controllo della partita e non rischiando mai nulla, è stato poco pericoloso giocando con un giro palla un po’ lento e talora impreciso, poche verticalizzazioni e difficoltà a saltare l’uomo e fare superiorità numerica.

Guido – Il primo tempo è stato triste. Il Napoli non ha fatto un tiro in porta. Ma bisogna capire che contro le squadre che si difendono ad oltranza ci vuole molta pazienza. Anche perché è difficile che esse riescano a pressare per 90 minuti. In effetti poi ad inizio ripresa l’episodio del rigore ha sbloccato la partita e l’ha messa su un binario favorevole per il Napoli. Con quel centravanti è difficile per tutti resistere 95 minuti.

Cesare – Penso che comunque, anche senza il rigore, la partita avrebbe avuto lo stesso epilogo. Il Napoli dopo il vantaggio si è impadronito ancora di più della partita e ha affondato i colpi definitivi. L’impressione è stata proprio di una squadra sicura, cinica e consapevole della propria forza. Grande conferma di Oshimen che oramai è sempre di più capocannoniere e si sta affermando come uno dei migliori attaccanti a livello europeo. E funziona sempre di più l’affiatamento con Kvara che sta tornando ai suoi livelli.

Guido – A proposito una notizia importante: finalmente il Napoli sembra aver trovato il suo rigorista. Comunque mancano ancora 17 partite alla fine del campionato e pur se il distacco dalla altre squadre è ormai considerevole il Napoli le deve giocare senza deconcentrarsi e mantenendo alta l’attenzione. Poi riprenderà l’avventura in Champions e chissà se non potremo prenderci altre soddisfazioni. Mantenendo il vantaggio accumulato in campionato ci permetterà di affrontare le partite di coppa con più tranquillità.

Cesare – Altra nota positiva è che Zielinski sembra stia tornando in un accettabile stato di forma. Un giocatore che quando c’è aumenta il tasso tecnico della squadra.

Guido – Su Lozano che dire? Sembra sempre che debba spaccare il mondo e poi sbaglia cose elementari. Vallo a capire.

Cesare – Eh si lo stesso con le prestazioni: con la Roma aveva fatto una grande partita e invece con lo Spezia…..

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro; Guido: s.v.

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: solito

Mario Rui – Cesare: buono; Guido: buono

Kim – Cesare: roccia, Guido: instancabile

Rrahmani – Cesare sufficiente; Guido: buono

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido: molto utile

Lobotka – Cesare: grandissimo; Guido: ottimo

Zielinski – Cesare: buono; Guido: buono

Lozano – Cesare: mediocre, Guido: deludente

Oshimen – Cesare: iradiddio, Guido: un demonio

Kvara – Cesare: ottimo ; Guido: eccellente

Oliveira- Cesare: buono; Guido:buono

Politano-Cesare: sufficiente;Guido: buono

Elmas-Cesare: sufficiente; Guido: buono

Dombelè-Cesare: buono; Guido:niente male

Simeone-Cesare: buono; Guido: come sempre efficace

