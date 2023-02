Evra condannato ad una multa di mille euro per gli insulti omofobi al Psg

In un comunicato, Me Étienne Deshoulières, avvocato delle associazioni, ha dichiarato che “le affermazioni omofobe di una personalità come Patrice Evra alimentano l’odio e la violenza nei confronti delle persone Lgbt, in particolare nei paesi dove l’omosessualità è repressa penalmente, come in Senegal, paese da dove viene Patrice Evra”.

L’avvocato di Patrice Evra non ha ancora commentato la vicenda che vede il suo assistito protagonista. Si apprende da L’Equipe che Evra risiede a Dubai attualmente.