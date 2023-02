Dionisi: «Il nostro gol era da annullare, il Napoli ha vinto con merito»

L’allenatore del Sassuolo: «Dispiace non essere rimasti di più in partita. Loro hanno schierato tutti, noi uno (Berardi) lo abbiamo lasciato in panchina»

Dionisi allenatore del Sassuolo

Ci avete provato.

«Abbiamo affrontato squadra forte e in fiducia. Peccato perché in alcune situazioni potevamo riaprirla, rimanere attaccati alla partita, Il Napoli ha vinto con merito. Abbiamo avuto due occasioni per rimanere attaccati, il Napoli ha tanta qualità, l’ha messa in campo. Sono soddisfatto, loro hanno schierato tutti i migliori, uno noi non lo abbiamo schierato, con lui ci sarebbe stato più equilibrio».

«Dal campo c’è una percezione, rivedendolo è diverso. Quando affronti squadre più importanti, il gol era da annullare c’è poco da dire. Lasciamo perdere queste cose. Non devo aggiungere niente, ha vinto la squadra che ha meritato, più forte però noi abbiamo avuto occasioni, è un peccato chiudere con zero gol perché tra andata e ritorno abbiamo creato parecchio.

«È stata una prestazione buona, per essere ottima almeno avremmo dovuto tenere il risultato in equilibrio. È ovvio che delle occasioni le abbiamo concesse, il Napoli sa fare tante cose. Potevamo abbassarci un pochino meno. Avevo chiesto di aver coraggio, di avere poco rispetto degli avversari. Il Sassuolo è stato nella partita e ha avuto le sue occasioni. Devo elogiare la prestazione della squadra. È una prestazione da cui ripartire.

Laurentié vice Kvara?

«Non lo so, Laurentié visto da vicino è forte, Armand ha qualità importanti, è forte, ha finalizzazione, se migliora nel gioco collettivo può togliersi soddisfazioni importanti»

ilnapolista © riproduzione riservata