Conte sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla cistifellea

Conte è stato ricoverato per un operazione alla cistifellea, ne ha dato notizia il Tottenham che in un comunicato ha fatto gli auguri di pronta guarigione al tecnico italiano:

“Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione.”

Sono stati gli stessi medici del Tottenham a individuare il problema alla cistifellea. Si tratta di una colecistite che provocava all’allenatore forti dolori addominali da alcuni giorni.

Fino a Sabato nulla poteva far pensare al problema di Antonio Conte, in panchina come di consueto durante il match di Fa Cup contro il Preston North End.

L’unica differenza riguarda il post partita con Stellini che ha parlato ai media al suo posto.

Adesso il rientro del tecnico ex Juve e Inter non è preventivabile. Gli verrà asportato l’organo dell’apparato digerente e poi la convalescenza lontano dal terreno di gioco.

Durante questo periodo sono sicure le sue assenze contro il City di Guardiola e probabilmente contro il Milan in Champions. Toccherà al Tottenham, senza il suo allenatore, dimostrare il proprio valore in campo con il supporto del primo assistente di Conte, Stellini.

