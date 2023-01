Conte: «Quando perdi qualcuno, capisci che il lavoro non è tutto. Avere la famiglia in Italia non aiuta»

Ieri in conferenza: «Ho persone tre persone care (Ventrone, Mihajlovic, Vialli). È una stagione difficile dal punto di vista personale»

Ieri in conferenza stampa prima del big match di Premier League fra Manchester City e Tottenham in programma questa sera, Antonio Conte ha aperto una riflessione sul momento difficile che sta vivendo:

«Sicuramente, questa stagione è una stagione difficile dal punto di vista personale. Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo non è stato semplice. Quando accade questa situazione ti porta ad avere delle riflessioni importanti. Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare una riflessione importante sul mio futuro. Quando lavori e il lavoro è in cima alla tua mente e nella tua testa, forse ci dimentichiamo di stare con la famiglia e gli amici. Questa è la nostra passione e per la passione abbiamo perso molte cose. Ma quando accade questa situazione, inizi a pensare che forse è bene dedicare più tempo alla tua famiglia e ai tuoi amici, e anche a te stesso. Il lavoro non è tutto nella vita».

Il riferimento a Ventrone, Mihajlovic, Vialli è più che chiaro. Questi eventi costringono a guardare la vita e la carriera da un punto di vista diverso rispetto al solito. E allora l’ex Juve, Inter e Chelsea ha iniziato a sentire forte la mancanza della famiglia.

«Di sicuro avere la mia famiglia in Italia non va bene», ha detto Conte. «Ma quando hai un figlio o una figlia e dei figli a scuola, devi rispettarli perché se ogni anno o due stagioni devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente, non voglio influenzare la vita della mia famiglia».

Il Guardian ieri scriveva:

“Conte ci ha pensato a lungo prima di firmare un contratto di una stagione e mezza per succedere a Nuno Espírito Santo agli Spurs nel novembre 2021 perché lui ed Elisabetta non avrebbero mai sradicato Vittoria in un punto importante della sua scuola. Questo rimane il caso. Conte vive in un albergo di Londra e torna in Italia appena può. Anche Elisabetta e Vittoria le fanno visita ad ogni occasione disponibile eppure la situazione rimane tutt’altro che ideale.”

Ma il giornale non risparmia una leggera critica al tecnico italiano:

“Come affrontare il lutto come allenatore della Premier League? Nella maggior parte dei lavori, un periodo di congedo compassionevole potrebbe essere un’opzione. Per Conte, il meglio che poteva fare era ritirarsi da un paio di conferenze stampa. Conte occupa uno spazio professionale brutalmente duro in cui sa di dover fornire prestazioni e risultati, indipendentemente da ciò che sta accadendo fuori. Conte ha messo in discussione il suo impegno con gli Spurs perché si rifiuta di dire se vuole continuare con loro oltre la fine della stagione.”

L’allenatore comunque assicura:

«Per quanto riguarda l’impegno e quello che do al club in cui lavoro… nessun club era scontento di questo. Di solito quando lascio il club, si rammaricano molto perché conoscono il modo in cui lavoro. È normale che quando finisco la giornata sono stanco perché lavoro molto. Per questo la società vuole che resti a lungo».