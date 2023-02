Champions League su Amazon Prime Video fino al 2027

Amazon si è assicurata i diritti tv per l’Italia per altre tre stagioni. Sarà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì

Amazon Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la Champions League in Italia per altre tre stagioni, fino al 2027. Sarà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì, spiega Calcio e Finanza. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.

Alex Green, MD Prime Video Sport Europa, dichiara:

«Siamo felici di riconfermarci la destinazione della Uefa Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027. Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile».

Prime Video ha iniziato a trasmettere in esclusiva il calcio della Uefa Champions League in Italia e Germania durante la stagione 2021/22 e offrirà anche una copertura in diretta ed esclusiva ai telespettatori del Regno Unito dal 2024/25, ricorda Calcio e Finanza. A questo si aggiunge un’ampia selezione di sport in diretta su Prime Video a livello globale, tra cui il calcio della Premier League nel Regno Unito, il calcio della Ligue 1 e il tennis con il Roland-Garros in Francia, la NFL con il Thursday Night Football negli Stati Uniti, la New Zealand Cricket in India e altro ancora.

