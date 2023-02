Capello: «Palladino ha leadership, bisogna stare attenti con Berlusconi»

Alla Gazzetta. Anche lui passò dalle giovanili al Milan: «Mai problemi con Berlusconi, se non di striscio sull’utilizzo di Savicevic».

Non mancano i parallelismi tra Capello e Palladino nella lunga intervista all’ex allenatore di Milan e Real Madrid che la Gazzetta dello Sport ha realizzato. Palladino, così come Capello, ha iniziato ad allenare le giovanili dei club di Berlusconi prima di approdare in prima squadra. Una capacità, quella dell’attuale presidente del Monza, che si ripercorre negli anni anche a quasi 40 anni di distanza. Così l’intervista a Fabio Capello della Gazzetta dello Sport:

«Pensavo che Palladino fosse una scelta provvisoria: quando si passa dalla Primavera alla prima squadra la maggior parte delle volte è per rispondere a un’emergenza. Ha trasmesso la leadership al gruppo. E non la impari: o ce l’hai o non ce l’hai».

Rivede nella scelta di Palladino il suo percorso?

«Avevo già allenato nel settore giovanile ed ero il vice allenatore della prima squadra. Il presidente insieme con l’a.d. Galliani mi chiesero se me la sentissi, io accettai a una condizione: che Liedholm non venisse esonerato, ma che restasse a lavorare con la squadra. Fu uno scambio di ruoli, mi sembrava giusto verso un uomo così. Ne sono orgoglioso».

Com’è lavorare con Berlusconi?

«Ho avuto un rapporto bellissimo con lui. Non ho mai avuto problemi, se non quello di striscio sull’utilizzo di Savicevic. Cambiammo modo di giocare, facemmo squadra pur di sostenere un talento come quello di Dejan. Se nel 1997 ho lasciato il Real per tornare al Milan è stato solo per riconoscenza nei confronti di Berlusconi».

Berlusconi ha detto che punta allo scudetto con il Monza…

«Bisogna stare attenti con lui. Quando arrivò al Milan disse che avrebbe portato i rossoneri a vincere tutto. Dunque».

