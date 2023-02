Argentina, Martinez:«La premiazione? l’unico gesto del quale mi pento»

A Espn: «Speravo che Kolo Muani tirasse sul mio palo, a volte devi avere fortuna nel calcio»

Intervista a Espn per il portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina Emiliano Martinez. Particolare focus, ovviamente, ancora al Mondiale vinto in Qatar con l’Albiceleste. Spiccano le parole su quel suo gesto molto contestato al momento di ricevere il premio come miglior estremo difensore del torneo. Di seguito le parole di Martinez sul premio:

«È stata una cosa stupida, però è l’unica cosa che non sono orgoglioso di aver fatto».

Il portiere dell’Argentina Martinez prosegue l’intervista sulla parata a Kolo Muani in finale e la nuova regola che la Fifa introdurrà sui calci di rigore:

«E’ stata una giocata velocissima. Mi trovo Kolo Muani con la palla che va dentro l’area e in mezzo alla porta e sta per tirare. Quindi ho provato ad attaccarlo in diagonale per ridurre l’angolo e fargli vedere il primo palo, ovviamente ho allungato quella gamba e quel braccio bene da quella parte pregando che vada lì e metto il mio corpo così fermo. Sono momenti molto veloci e a volte bisogna avere un po’ di fortuna. Appena è finita la partita ho pensato ‘che bella partita di calcio’, è stata la miglior partita che ho giocato in vita mia. Dovremo sempre adattarci alle regole moderne e a ciò che vuole la Fifa, quindi non ci saranno problemi, mi adatterò lo stesso».

