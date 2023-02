Martinez mette all’asta i guanti usati al Mondiale per la Fondazione Pediatrica Argentina

L’asta FuPeA, intitolata “Guanti del Campione”, si svolgerà fino a venerdì 3 marzo attraverso la piattaforma bidbit.ar e quello stesso giorno, alle ore 11:00, si svolgerà l’asta live

Il Dibu Martinez ha annunciato che metterà all’asta i suoi guanti usati durante il Mondiale in Qatar vinto con la sua Argentina. Il denaro verrà devoluto interamente alla Fondazione Pediatrica Argentina (FuPeA) e saranno messi a beneficio della sala di Oncologia del Garrahan Hospital.

Martinez ha commentato così la scelta sui suoi canali social: «Qui lascio i guanti firmati per la raccolta e spero che con il ricavato possano aiutare il reparto di Oncologia del Garrahan Hospital. In bocca al lupo!».

❤️@emimartinezz1 subastará sus guantes firmados a beneficio de la sala de oncología del Hospital Garrahan. 🇶🇦 Son los que usó en el Mundial de Qatar. Mientras muchos lo ven simplemente como un arquero, Dibu es un HÉROE para todos los pibes de Argentina 🙌 pic.twitter.com/13m43ZzJJQ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 16, 2023

L’asta FuPeA, intitolata “Guanti del Campione”, si svolgerà fino a venerdì 3 marzo attraverso la piattaforma bidbit.ar e quello stesso giorno, alle ore 11:00, si svolgerà l’asta live. Il valore iniziale dell’asta era di $ 1.500 (ha già raggiunto $ 6.000) e il termine per le offerte sarà fino alle 10:00 del 3 marzo.

Martinez ha utilizzato i guanti dalla fase a gironi del mondiale alla finale contro la Francia , con cui ha dato il suo contributo in diverse occasioni nelle sette partite giocate nella competizione. Quei guanti sono stati fondamentali in tutte le partite ma soprattutto per passare ai rigori in Olanda, per tenere testa a Kolo Muani nella finale contro la Francia e in quell’ultima storica definizione che ha regalato alla Nazionale la terza stella.

ilnapolista © riproduzione riservata