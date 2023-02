Allegri: «Siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta col Napoli e la sentenza»

In conferenza stampa: «I ragazzi sono stati bravi a reagire. È umano altrimenti non diciamo la verità. Pogba? Non è convocato. Lo stanno seguendo, finché non si assesta il ginocchio non è a disposizione»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima alla vigilia della sfida di campionato in casa contro la Fiorentina. L’allenatore della Juve ha iniziato parlando delle due vittorie consecutive, dicendo:

«Hanno dato due vittorie importanti che ci ha permesso di raggiungerne una semifinale e poi il ritorno alla vittoria in campionato. Domani è una partita differente, perché la Fiorentina è una squadra che corre e pressa. Ci vorrà pazienza e ordine”.

Su Rabiot

«Non è una scommessa vinta. È un giocatore che ha trovato la sua maturità a 27 anni come capita nella maggior parte dei giocatori, tra i 26 e i 30 anni i giocatori raggiungono l’apice della carriera. Domani Rabiot gioca»

Sulla crescita della squadra

«Noi dobbiamo concentrarci su dei mini obiettivi e sulle squadre davanti a noi che sono Bologna e Udinese.Poi penseremo all’Europa League. Facciamo un passo alla volta la squadra sta facendo un buon lavoro, però dobbiamo migliorare perché gli ultimi 30 minuti di Salerno non mi sono piaciuti, dall’altra parte abbiamo fatto i primi 60 minuti buoni. Domani ci vuole una prestazione migliore per battere la Fiorentina»

Su Danilo

«Dati dicono sta bene e fino a che sta bene, lui gioca. Danilo riesce a gestirsi bene, però sta diventando un giocatore sempre più importante»

Sulla possibilità di schierare i tridente

«Non lo so, perché stamattina abbiamo fatto allenamento, però la partita è lunga e giovedì ne abbiamo un’altra. Possono giocare insieme, ma non so se sia la giornata giusta. Deciderò domani mattina»

Allegri sull’atteggiamento in campo

«Bisogna migliorare le giocate sulle verticali, sulle diagonali, ce l’abbiamo nei piedi e in queste giocate. In questo la squadra sta facendo bene, ma siamo lontani da quello che possiamo fare. Ora stiamo rientrati tutti, è un altro segnale così posso dare riposo anche a Danilo. Ma tutti quelli a disposizione stanno bene, adesso c’è una buona armonia, sapendo che per fare risultati bisogna fare fatica e rispettare molto l’avversario. Non si può prescindere, altrimenti rischiamo di fare come il primo tempo di Monza e l’ultima mezz’ora di Salerno».

Sulla possibile convocazione di Pogba

«Pogba non è convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà. Forse tra 20 giorni. Io sono il primo che lo aspetta. Per noi è un giocatore importante e lo abbiamo preso anche per questo».

Allegri su Bonucci

«Bonucci è a disposizione con il Nantes. Milik è ancora distante, Kaio anche. Lunedì Bonucci farà allenamento con la squadra, sarà a disposizione con il Nantes ed è un altro recupero importante».

Sul possibile cambio modulo

«Si può giocare con i tre centrocampisti o i quattro dietro o mantenere la difesa a tre. Per il tridente bisogna correre e sacrificarsi e loro hanno dato la disponibilità».

Allegri e la reazione della squadra dopo la sentenza

«I ragazzi sono stati molto bravi, come in tutte le cose c’è un momento di adattamento. Dopo la sconfitta col Napoli, è arrivata anche la mazzata della sentenza e abbiamo reagito con l’Atalanta. È umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi. Domani bisogna far bene, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci. Come a Salerno. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta, facendosi trovare al meglio. Abbiamo partite da giocare».

Su Bremer

«Bremer a Cremona non è stato eccelso e a Napoli non ha fatto bene, ma lo sa anche il giocatore. Noi quando facciamo male lo facciamo di squadra non solo con i singoli».

Sul recupero di Pogba

«Un percorso normale, venendo da un menisco esterno che è un infortunio noiosissimo perché finché il ginocchio non trova assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l’impegno possibile ma al momento non è a disposizione».

