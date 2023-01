Zaniolo si prende una notte per decidere ma è intenzionato a dire no al Bournemouth (Sky)

Di Marzio scrive che il Bournemouth ha fatto di tutto per convincerlo, ma le sensazioni, anche dopo il nuovo incontro con l’agente, sono negative

Secondo quanto riferisce sul suo sito il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Zaniolo sarebbe propenso a rifiutare il Bournemouth. Il giocatore della Roma si sarebbe preso la notte per riflettere, dopo un nuovo incontro tra il suo agente ed il club inglese, ma dall’entourage non filtra ottimismo sulla possibilità del trasferimento in Premier. L’esperto di mercato rivela:

“Oggi pomeriggio è andato in scena l’incontro tra l’agente del calciatore Claudio Vigorelli e la dirigenza del Bournemouth. Una decisione non c’è ancora stata, ma la sensazione è che Zaniolo non sia convinto dell’offerta del club inglese. Domani, dopo la notte di riflessione, sarà data una risposta anche alla Roma. Il Bournemouth ha fatto di tutto per convincerlo: oltre all’aspetto economico importante, a Zaniolo è stata prospettata la possibilità di giocare in un campionato importante come la Premier, per fare leva sulla voglia di dimostrare il suo valore. L’offerta del Bournemouth alla Roma è di 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla rivendita. Un’offerta che soddisfa le richieste della società giallorossa. La palla ora passa a Zaniolo e il suo entourage, ma le sensazioni non sono positive”.

Situazione difficile per Zaniolo che così facendo si ritroverebbe fermo a Roma fino a giugno. Sullo sfondo potrebbe esserci ancora il Milan ma al momento non può garantire l’acquisto a titolo definito del classe ’99. La dirigenza giallorossa rimane ferma sulla decisione di cedere l’attaccante solamente a titolo definivo e, a ormai pochi giorni dalla fine del mercato, bisognerà trovare una soluzione per coesistere fino all’apertura del mercato estivo.