Zaniolo, il Milan si sfila. Resta solo il Bournemouth, ma Nicolò rifiuta. Friedkin irremovibile: o parte o non giocherà più

Sul CorSport. Il club inglese ha offerto 25 milioni più 10 di bonus e una percentuale sulla rivendita. Il Milan si tira fuori

Nicolò Zaniolo non ha più alternative: o sceglie il Bounrnemouth o resterà fino a scadenza di contratto a Roma ma senza più giocare in squadra, per decisione dei Friedkin. Il Milan non è più un’opzione. Il Corriere dello Sport racconta le novità sul mercato dell’attaccante giallorosso.

Il Milan aveva offerto per Nicolò 18 milioni più 2 di bonus, offerta troppo bassa per la Roma. Ieri è stato scritto di un inserimento del Bournemouth, che da un mese e mezzo ha cambiato proprietà ed ora è in mano agli americani. Il club inglese, scrive il quotidiano sportivo,

“ha presentato un’offerta ufficiale per Zaniolo: 25 milioni più 10 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Trattano direttamente i Friedkin con gli americani del Bournemouth”.

Il Milan non può pareggiare quest’offerta, ovviamente, quindi si è sfilato. Ma Zaniolo, che con il Milan aveva già trovato un accordo, ora rifiuta il Bournemouth.

“Zaniolo non ha dato il gradimento alla trattativa, lui ha scelto il Milan e ha già trovato l’accordo per 3,5 milioni l’anno. Ma per andare in altri club deve arrivare alla Roma un’offerta almeno pari a quella degli inglesi. Altrimenti

Zaniolo resterà alla Roma, con il rischio di non giocare più fino alla fine della stagione. Quando ha comunicato che

non sarebbe stato disponibile per la trasferta di La Spezia, ha aggiunto che non avrebbe più giocato con la maglia della Roma. Avverrà esattamente questo. A cominciare da domenica, non sarà convocato per Napoli. I Friedkin sono irremovibili sulla loro posizione”.

Il CorSport continua:

“Zaniolo dovrà decidere cosa fare. Scadute le 24 ore richieste, il club rossonero ha comunicato alla Roma e all’agente

del giocatore che non può fare offerte che rispecchino il valore richiesto. I campioni d’Italia si chiamano dunque fuori. Resta solo il Bournemouth”.

“Zaniolo vuole solo il Milan. Posizione rigida, come quella della Roma. Il giocatore con il suo entourage sperava di

poter forzare la mano per vestire la maglia rossonera”.