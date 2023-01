Zaniolo, potrebbe inserirsi il Milan. Ma solo se la Roma apre al prestito con diritto di riscatto (Sky)

Attualmente la Roma lo cederebbe solo a titolo definito o in prestito con obbligo di riscatto. Sul giocatore, però, è forte l’interesse del Tottenham

La vicenda di Zaniolo con la Roma ha aperto a nuovi scenari di mercato anche in Italia, non solo in Premier. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Milan, secondo quanto riferisce Sky Sport. Sarebbe una possibilità, per Zaniolo, di rimanere in Serie A. Ma sempre a condizione che il club giallorosso cambi le condizioni per cederlo. Attualmente, infatti, la dirigenza del club romano non prede neppure in considerazione offerte diverse da quelle che si riferiscano ad un acquisto a titolo definitivo o ad un prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri vorrebbero invece un prestito con diritto di riscatto e questo porterebbe, in caso di mancato riscatto, il classe ’99 di nuovo nella capitale. Quello del Milan per Zaniolo è un ritorno di fiamma: il club milanese già la scorsa stagione si era interessato al talento italiano, salvo poi virare su De Ketelaere.

Al momento, sottolinea Sky, la maggiore delle squadre interessate a Zaniolo è il Tottenham, ma non si sarebbe nemmeno avvicinata ai 40 milioni richiesti.

In ogni caso Tiago Pinto, nelle dichiarazioni pre partita contro lo Spezia ha preso posizione duramente su Zaniolo ed ha assicurato che «sicuramente il primo febbraio ci sarà una Roma compatta, forte e con gli obiettivi ben chiari nella testa».

Sky Sport scrive:

Tra Zaniolo e la Roma è ormai rottura totale, con l’attaccante giallorosso che si è chiamato fuori dalla convocazione per il match contro lo Spezia. Il suo futuro sembrerebbe inevitabilmente lontano da Trigoria ma è il club che detta le regole per un suo trasferimento: Zaniolo andrà via soltanto con una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, senza condizioni. Al momento non sono arrivate offerte pronte ad accontentare la Roma: sul classe ‘99 ci sono i club inglesi e in particolare il Tottenham che non arriva, almeno al momento, ai 40 milioni chiesti da Pinto. Se però le condizioni dettate dalla Roma dovessero cambiare negli ultimi giorni di mercato, potrebbe a sorpresa inserirsi il Milan, che già dallo scorso mercato si era interessato a Zaniolo. La dirigenza rossonera potrebbe valutare l’azzurro in caso di apertura ad un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, la Roma si muove per cercare un sostituto di Zaniolo: è Hakim Ziyech del Chelsea il profilo che interessa di più.