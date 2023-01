Sportitalia acquista i diritti del campionato arabo: le partite di CR7 visibili in chiaro

Il comunicato: “A partire da domenica 22 gennaio, trasmetteremo in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre tutte le partite dell’Al Nassr”

Sportitalia acquista i diritti per trasmettere il campionato arabo. Lo scrive Cacio e Finanza.

“La televisione di Michele Criscitiello, visibile sul canale 60 del digitale terrestre, ha presentato a Img il progetto editoriale migliore tra tv, social e app. La Lega Saudita ha deciso che la tv in chiaro, in Italia, è il progetto giusto per mostrare CR7 e non far finire le gare del portoghese a pagamento”.

In Italia ancora nessuno aveva acquistato i diritti per il campionato arabo ma, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è cambiato tutto. Il campionato saudita ha suscitato l’interesse dei fan del campione portoghese.

SportItalia ha diffuso la notizia con un comunicato.

“A partire da domenica 22 gennaio, Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre tutte le partite dell’Al Nassr. Si comincia con Al Nassr-Ittifaq (in programma alle ore 18,30), attesissimo debutto di Ronaldo con la nuova maglia. La copertura del campionato saudita sarà ampia: ogni settimana è prevista la diretta non solo delle sfide dell’Al Nassr (sempre sul canale 60 del digitale terrestre) ma anche di un’altra partita a rotazione. E non finisce qui perché tutta l’avventura di Cristiano in Arabia sarà seguita: Ronaldo-cam per non perdersi nemmeno un istante delle sue prestazioni, allenamenti, backstage e altro saranno pubblicati anche sui canali social di Sportitalia per valorizzare al meglio la presenza del fuoriclasse in un campionato emergente. Sportitalia si è assicurata i diritti per il mercato italiano di tutto il pacchetto e non solo della trasmissione delle partite”.

Fissato per domenica l’esordio alle 18.30, con il club che deve risolvere alcune questioni burocratiche per la prima di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita anche se il tecnico Rudi Garcia ha già confermato che per la sfida di domenica il portoghese sarà in campo. La prima partita dove sarà protagonista Cristiano Ronaldo sarà contro l’Al-Etiffaq valida per la quattordicesima giornata del campionato saudita.