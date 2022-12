Cristiano Ronaldo a un passo dall’Al Nassr dopo che tutta l’Europa l’ha rifiutato (Marca)

Scrive Marca che il portoghese sarà anche ambasciatore per la candidatura dell’Arabia Saudita ed Egitto ai Mondiali del 2030

Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dal passaggio all’Al Nassr, rivela Marca. Il Portoghese è atteso nella capitale del paese arabo per la firma del contratto. All’ex Manchester United guadagnerà circa 200 milioni in due anni e mezzo, in più gli sarà conferito il ruolo di ambasciatore per la candidatura dei Mondiali in Arabia Saudita ed Egitto. Con l’arrivo dell’ufficialità si concluderà la carriera di Ronaldo sui palcoscenici del grande calcio.

Il giornale spagnolo rivela

“Nelle ultime due settimane l’attaccante ha meditato e pur essendo a conoscenza dell’accordo ha chiesto un margine di tempo prima di firmare un impegno acquisito in seguito all’addio al Manchester United. Ora l’arrivo dell’attaccante a Ryad è previsto da un momento all’altro.

Gli incontri si sono svolti nelle ultime settimane, ma è stato all’inizio di questa settimana che Al Nassr ha trovato un modo legale per plasmare l’arrivo di un giocatore che segnerà un prima e un dopo in Arabia Saudita e in tutta l’area. Al Nassr cederà fino a tre giocatori che contribuiranno a garantire che la presenza di CR7 non significhi una violazione del controllo finanziario. Masharipov e Pitty Martínez sono i due candidati a lasciare”.

Cristiano Ronaldo ha tentato in tutti i modi di rimanere nel grande calcio e soprattutto in Champions. In Germania è rimbalzata la notizia si sarebbe offerto all’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli agli ottavi. La risposta negativa del club e l’ammissione del presidente Philip Holzer “Hanno offerto Cristiano Ronaldo anche a noi, ho la sensazione che sia stato proposto a tutti i partecipanti della competizione”, ha “obbligato” l’ex Juventus ad accettare l’offerta del mondo arabo.