Il diktat del tecnico del Napoli è isolare la sconfitta contro l’Inter. Dopo la partita di San Siro ha scelto con cura le parole

Spalletti vuole evitare la psicosi di massa: «Siamo forti, non cambia niente» (CorSport)

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle parole di Luciano Spalletti dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter a San Siro, mercoledì. Parole scelte con cura per evitare la psicosi di massa. La posizione in classifica suggerisce al tecnico una certa tranquillità, che cerca di trasmettere anche all’esterno. Ha ribadito che la squadra è forte e che se pure è stata sconfitta dalla formazione di Simone Inzaghi adesso ricomincerà con fiducia il suo cammino. Ha perso perché non tutti i giocatori hanno giocato secondo i loro soliti standard.

Il Corriere dello Sport scrive:

“«Siamo forti». Quando Inter-Napoli è finita e nel ventre di San Siro si sono spente le luci e sembra addirittura si sia accesa una spia, l’unica reazione composta per scongiurare una psicosi di massa è la rappresentazione autentica di quella realtà, quel vissuto – quindici partite, mica una – che rappresenta il patrimonio da tutelare. «Abbiamo perso ma si ricomincia con fiducia»”.

Spalletti, scrive il quotidiano sportivo, ha scelto il “sano realismo”:

“«Non cambia niente». La prima trappola che ha funzionato l’ha tesa Simone Inzaghi, sono le regole di un mondo che non può avere eroi invincibili o può scovarne assai raramente – ma questo non era scritto nel destino del Napoli, chiaramente, e l’anestetizzante serata di Milano è stata sfruttata subito, immediatamente, a caldo e poi anche a freddo, da Spalletti per ricostruire una realtà che fosse autentica, non verosimile. «Siamo stati al di sotto delle nostre qualità»”.

L’episodio di San Siro è solo uno, viene dopo 15 partite eccezionali del Napoli.

“è esclusivamente un attimo che evapora dinnanzi ai numeri e alla classifica, allo status da capolista e da mattatrice che va difeso assorbendo il malumore collettivo. È tutto scritto dentro una frase-madre, quella che deve essere stata suggerita a Spalletti dai 41 punti. «Siamo forti»”.