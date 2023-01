Serie A, dopo Jp Morgan si muove anche Goldman Sachs

Goldamn Sachs finanzierebbe la media Company per gestire autonomamente i diritti tv della Serie A. Il colosso americano è stato consulente della vendita della Roma ed è Advisor dell’Inter

La Serie A continua suscitare un grande appeal, tanto da smuove le grandi banche finanziarie americane. Dopo l’interesse da parte di Jp Morgan arriva anche quello di Goldman Sachs. L’interesse generato dalla prossima assegnazione dei diritti tv del campionato porta a creare nuovi spiragli. I colossi statunitensi sarebbero disposti a finanziare la Lega nel caso decidesse di creare una Media Company.

La notizia di Jp Morgan sulla disponibilità ha portato anche la Goldman Sachs a mandare un invito ai presidenti di Serie A, rivela Bloomberg. Questa possibilità ci fu anche durante l’assegnazione dei diritti tv del 2021-23, ma fu scartata perché ad opporsi furono in particolare De Laurentiis e Agnelli.

“Goldman Sachs Group Inc. sta considerando di fornire finanziamenti alla Serie A. La banca d’investimenti statunitense ha inviato una lettera agli alti funzionari della Serie A esprimendo un interesse preliminare come partner finanziario per sviluppare il business dei media della lega, chiedendo di mantenere il riserbo durante la trattativa. I rappresentanti della Serie A e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare la notizia“.

Goldman Sachs non è nuova ad avvicinarsi al calcio europeo. Nel 2020 aveva fornito consulenza sulla vendita della Roma e attualmente agisce come consulente sulla possibile vendita del Liverpool. La banca d’affari è anche advisor per conto della famiglia Zhang nella ricerca di soci per l’Inter. L’anno scorso ha anche sostenuto Cvc nel suo investimento nel business dei media della Liga spagnola ed è il finanziatore che sostiene il piano di ristrutturazione dello stadio di Barcellona.