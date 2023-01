Salernitana, Nicola è professionista serio ma perdere 8-2 è il segno di uno sbandamento grave

Chi, come Iervolino, guida un’impresa come una squadra di calcio è chiamato a fare scelte non a cincischiare negli amarcord.

L’esonero del tecnico Nicola da parte della Salernitana era ampiamente prevedibile dopo la disastrosa trasferta in quel di Bergamo. Certamente sul piano umano dispiace. Quell’aria eternamente agitata ispirava simpatia. Nicola è un professionista serio e può inoltre vantare a suo merito un vero e proprio miracolo: la salvezza della Salernitana nella scorsa stagione, quando nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato.

Il calcio si sa è però materia opinabile. E comunque vale il principio che è meglio prevenire che curare. Se da un lato la squadra granata ha conquistato sotto la guida di Nicola un bel gruzzolo di punti che ad oggi la mettono in tranquillità è anche vero che da qualche settimana si avvertono sonori scricchiolii. E proprio l’esperienza della incredibile rimonta dell’anno passato impone di assumere decisioni rapide cogliendo gli ultimi segnali negativi. Prevenire non curare. Perdere per 8 a 2 una partita è un evento che non può essere accantonato come un episodio sfortunato. Ma è il sintomo di uno sbandamento grave che se si confermasse potrebbe nascondere grandi pericoli.

E allora si sa, nel calcio quando le cose non vanno non si può certo cambiare tutta la squadra (anche se magari lo meriterebbe di essere sostituita). Così per dare una scossa all’ ambiente si cambia il tecnico. E Nicola non poteva costituire un’eccezione. Chi guida un’impresa come una squadra di calcio è chiamato a fare scelte non a cincischiare negli amarcord. Danilo Iervolino è un imprenditore di valore e ha il dono di saper decidere in fretta senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. (Per inciso potrebbe essere portatore di una ventata di freschezza nel mondo del calcio).

E vedrete che oltre al nuovo tecnico porterà a Salerno qualche solido puntello per la balbettante difesa granata. L’uomo non è nato per fare la pallida comparsa.