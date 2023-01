Salernitana, Iervolino furioso dopo l’8-2 con l’Atalanta. Nicola ha le ore contate

Il tecnico potrebbe essere esonerato in serata. I candidati alla panchina dei granata sono D’Aversa, ex Parma, e Di Francesco

Questa volta Ochoa non ha potuto fare molto. L’Atalanta ha letteralmente preso a pallonate il povero portiere messicano fissano il risultato su un clamoroso 8-2 e mettendo Nicola in una bruttissima situazione.

Esagerato Gasperini, esagerati i bergamaschi che con un punteggio oltre l’immaginario tennistico potrebbero decretare la fine dell’era Nicola a Salerno.

Lo racconta Gianluca di Marzio, noto giornalista di SkySport ed esperto di calciomercato che sul suo sito scrive della furia del presidente Iervolino, presente con tutto lo staff dirigenziale al Gewiss Stadium.

Nicola potrebbe saltare già in serata e tra i candidati alla panchina dei granata c’è D’Aversa, ex Parma che ha già allenato giocatori come Mazzocchi, Sepe e Candreva.

L’altra ipotesi porterebbe a Eusebio di Francesco, ex Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona.

Le prossime ore saranno cruciali per il destino di Nicola sulla panchina della Salernitana.

Già due giornate addietro l’attuale tecnico aveva avuto un duro confronto con il ds De Sanctis:

Dopo la sconfitta della Salernitana con il Milan c’è stato un duro confronto tra l’allenatore Davide Nicola e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. A rivelare lo scenario è Calciomercato.com in un articolo. Secondo il sito di notizie, al termine della conferenza stampa, il dirigente granata ha chiamato da parte il tecnico facendogli capire di non aver gradito alcune sue dichiarazioni nei giorni scorsi riguardanti il mercato. Secondo Calciomercato.com il prossimo incontro della Salernitana sarà decisivo per la permanenza di Nicola in panchina:

“Il ko con il Milan è il terzo consecutivo per la squadra, la gara di domenica 8 gennaio alle 12.30 contro il Torino può diventare decisiva: in caso di mancata vittoria la società potrebbe decidere di esonerare l’allenatore. Anche il presidente Iervolino non è soddisfatto delle prestazioni della squadra. Si è confrontato sia con De Sanctis che con Nicola su questo momento complicato, non ha gradito alcuni comportamenti né del dirigente né dell’allenatore. Per questo, non è escluso uno scenario clamoroso che potrebbe portare sia all’esonero di Nicola che a una separazione con il direttore sportivo. Salernitana nel caos, col Torino serve la svolta”.