Ronaldo pronto a far causa alla Juventus per i 20 milioni mai avuti (Repubblica)

La famosa scrittura integrativa che Cr7 non ha firmato. Paratici scrisse di Paratici di impegno «a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo»

Ronaldo sarebbe pronto a fare causa alla Juventus per i venti milioni mai avuti. Lo scrive Repubblica.

Di queste, fa parte la più discussa delle questioni aperte dai pm torinesi: la famosa “carta Ronaldo”. Nei faldoni dell’inchiesta ci sono i dettagli della “scrittura integrativa” che la società aveva proposto a CR7 per differire i suoi emolumenti, mai firmata dal giocatore. Nonostante il «semaforo verde» dell’agente Joao Nogueira, arrivato in uno scambio di email con l’allora ds del club, Fabio Paratici. Alla fine, i 19 milioni 548 mila 333,32 euro non gli sono mai stati versati. E ora Ronaldo è pronto a chiederli indietro. Anzi: per riaverli, sarebbe pronto a un’azione legale contro la Juventus.

Formalmente Ronaldo aveva firmato la rinuncia a quegli stipendi, su moduli regolari. E, assicura, non ha mai firmato le scritture private per riavere quei soldi indietro, con la Juve. Allora come fa a richiederli? Su che basi? Nella “scrittura integrativa” Paratici annotava: “Gli accordi assunti… ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili”.