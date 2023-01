Ronaldo perde in Arabia Saudita e viene sfottuto: i tifosi avversari cantano un coro per Messi

Al Nassr sconfitto per 3-1 dall’Al Ittihad. Al momento per lui l’esperienza araba è in linea col resto della sua stagione

Prima sconfitta con la maglia dell’Al Nassr per Cristiano Ronaldo, che nelle scorse ore ha subito l’eliminazione dalla Supercoppa dell’Arabia Saudita. L’Al Ittihad, infatti, si è imposto per 3-1 in una partita in cui il giocatore portoghese non è riuscito a incidere.

Al termine della gara, a rendere ancora più difficile la serata dell’ex United, ci hanno pensato i tifosi dell’Al Ittihad che dagli spalti hanno iniziato ad invocare il nome del rivale di sempre: Lionel Messi. Il tipico coro di ammirazione nei confronti della Pulce, con il suo nome ripetuto a mo’ di venerazione, è risuonanto nell’impianto del King Fahd Stadium di Riyad e non avrà di certo fatto piacere a Ronaldo sempre più in crisi.

Saudi Arabia fans taunting Ronaldo with “Messi Messi” chants after he lost the Saudi Supercup to Al-Ittihad😭😭pic.twitter.com/WuzN35VUxQ — Troll Football (@Troll_Fotballl) January 27, 2023

Cristiano Ronaldo non ha reagito. Col volto verso il terreno, il campione portoghese si è limitato a rientrare negli spogliatoi. Per il momento l’avventura araba del cinque volte Pallone d’Oro è piuttosto deludente: una sola vittoria, al debutto, anche se a prendersi la scena era stato Talisca, autore del gol vittoria contro l’Al Ettifaq. Il percorso in Arabia Saudita per Ronaldo poteva iniziare decisamente meglio rispetto a quanto fatto nelle prime due partite. Il fenomeno portoghese ancora deve timbrare le marcature da quando ha accettato l’esperienza in Medio Oriente.