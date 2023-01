Più che Inter-Napoli, sembra Napoli contro resto del campionato (La Stampa)

L’Inter giocherà per accorciare la distanza dalla vetta ma indirettamente sarà spinta anche dalle altre concorrenti, finora impotenti di fronte alla capolista

“Più che Inter-Napoli, sembra Napoli contro resto del campionato“.

Lo scrive La Stampa. Stasera tutte le inseguitrici della squadra di Spalletti tiferanno per l’Inter. Nessuna di loro, finora, è riuscita a contrastare il favoloso gioco del Napoli né a tenere testa al vorticoso ritmo impresso dalla squadra di Spalletti, che ha un vantaggio di 8 punti dal Milan secondo e di 11 dall’Inter, avversaria di stasera. Tutte le altre squadre che si trovano sotto il Napoli faranno il tifo per un gol dei nerazzurri.

“Le speranze delle inseguitrici di riaprire la lotta scudetto, momentaneamente congelata dal vantaggio di +8 di Osimhen e compagni sul Milan 2° in classifica, passano dalla partitissima di questa sera San Siro, crocevia ideale per una ripresa entusiasmante del campionato dopo 50 giorni di pausa per il Mondiale in Qatar. L’Inter giocherà per accorciare la sua distanza dalla vetta fissata a 11 punti, ma indirettamente sarà spinta anche dalle altre concorrenti per il titolo (Juventus e Lazio oltre ai rossoneri) finora impotenti di fronte al ritmo irrefrenabile dalla capolista, accompagnato da una manovra spettacolare, tra le più belle osservate in Italia negli ultimi anni“.

Il Napoli visto in campo finora “sembra di un altro livello grazie all’innesto di Kvaratskhelia“. L’Inter per la prima volta da inizio stagione potrà contare su tutti e quattro i suoi attaccanti. Inzaghi ieri si è detto soddisfatto della circostanza, ma ha anche chiarito che Lautaro non è a livello dei compagni.

“Dovrebbero partire dall’inizio il bosniaco e il belga: questa sera saranno in tanti a tifare per un loro gol”.